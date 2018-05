Alanno, firmato l’accordo con il Comune e l’IPSIA per l’apertura del parco

E’ stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra la Provincia di Pescara, l’Istituto Tecnico Agrario “P. Cuppari” e il Comune di Alanno per l’utilizzo del Parco dell’istituto nei giorni in cui non si effettuano attività didattiche.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia Antonio Di marco, il Sindaco Oscar Pezzi e la dirigente scolastica Teresa Marsili.

In pratica il parco della scuola, ubicato nel centro urbano del paese, su viale Roma, tra via XX settembre e l’edificio del Convitto, viene concesso al Comune di Alanno nei giorni e nei periodi di assenza delle attività didattiche. Precisamente, il Parco diventerà “comunale” appena chiuso il portone della scuola, e cioè dalle ore 15 del venerdì (il sabato non c’è attività scolastica) fino alla domenica sera nei mesi di attività scolastica e per tutti i giorni di vacanza del periodo scolastico, cioè nel periodo estivo, durante le vacanze natalizie e pasquali ecc..

Il Comune di Alanno si assume la responsabilità della conduzione della struttura per il periodo di utilizzo sollevandone la stessa Provincia e l’ITA (Istituto Tecnico Alanno), impegnandosi a mantenere in modo decoroso il parco, le porte di accesso al Convento di San Pancrazio (oggi la sede del Convitto) e di quelle del nuovo istituto, sede delle attività didattiche.

“La Provincia – ha dichiarato Antonio Di Marco - ha appena concluso un primo lotto dei lavori riguardanti questo importante edificio storico che si affaccia sul parco. E’ giusto che il giardino diventi patrimonio della comunità di Alanno e dei visitatori che vengono anche da fuori nei giorni festivi. E’ un parco molto bello, che in questo modo verrà curato e utilizzato anche per manifestazioni ed eventi che la comunità locale vorrà organizzare”.

“L’amministrazione comunale Agrario – ha dichiarato il Sindaco - punta molto sull’istituto tecnico che in questi ultimi anni ha raddoppiato la popolazione scolastica e il numero dei ragazzi che usufruiscono del convitto, passati da 30 a 70. Inoltre il Comune si è impegnato a concedere 5 borse di studio di 500 euro ai migliori diplomati della scuola media inferiore che si iscrivono al primo anno dell’IPA Cuppari”.

“L’istituzione scolastica conta 158 anni, nel corso dei quali ha formato tutti i tecnici dell’agricoltura dell’Abruzzo e delle regioni limitrofe - ha aggiunto la dirigente scolastica – e malgrado i problemi derivati dal terremoto del 2009, che ci hanno costretto a chiudere gli spazi del Convitto e perfino la mensa degli studenti (oggi di nuovo in uso, dopo la ristrutturazione operata dalla Provincia, ndr), i nostri studenti sono aumentati, segno che questo tipologia di formazione professionale sta tornando in auge e ha bisogno di figure altamente specializzate”.

Il protocollo ha la durata di 5 anni.